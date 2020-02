Indiër pleegt zelfmoord omdat hij denkt met coronavirus besmet te zijn YV

Bron: Belga 1 Een Indiër heeft zelfmoord gepleegd omdat hij verkeerdelijk dacht met Covid-19 besmet te zijn. Dat hebben de lokale autoriteiten laten weten. In India circuleren op sociale media heel wat artikels en video’s met fake news over de mysterieuze longziekte. De autoriteiten willen de strijd opvoeren tegen de psychose die daaruit voortvloeit.

De 50-jarige vader van drie kinderen was naar een lokaal ziekenhuis getrokken in het zuiden van India om er bloedtesten te laten afnemen. Hij had video’s gezien over het coronavirus, dat nu officieel Covid-19 heet. “Alle onderzoeken waren normaal, met uitzondering van een infectie op de urinewegen waarvoor hij een behandeling kreeg voorgeschreven”, aldus een gezondheidsfunctionaris van het district Chittoor in de staat Andhra Pradesh.

De man ging echter door het lint, verscheurde de rapporten met de resultaten van zijn testen en pleegde zelfmoord. Het is niet bekend of hij een psychiatrisch verleden had. (Lees hieronder verder)

Fake news

In India doet heel wat foutieve informatie over het coronavirus de ronde. Zo is er het gerucht dat het virus in kippenvlees zit. Ander ‘fake news’ verspreidt raadgevingen over welk voedsel gemeden dient te worden. De autoriteiten verspreiden nu folders en affiches om die valse geruchten te weerleggen en juiste informatie te geven over hoe mensen zich kunnen beschermen tegen het virus.

In India zijn nog maar drie besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het ging om studenten die teruggekomen waren uit de Chinese miljoenenstad Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. Buiten het Chinese vasteland zijn nog maar drie doden gevallen door het virus: in Hongkong, de Filipijnen en vandaag ook in Japan.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

