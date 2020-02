Indien situatie in China blijft verslechteren, dan heeft ook rest van de wereld een groot probleem Komt onze medicijnbevoorrading in het gedrang? Karen Van Eyken

13 februari 2020

13u09

Bron: Die Welt, Trouw, Financial Times, Tagesschau, Belga 28 De corona-uitbraak lijkt nog steeds niet onder controle in China. En indien de situatie niet snel verbetert, is ook de economische impact aanzienlijk. Niet alleen in China zelf, maar ook hier. Experten vrezen dat de wereldwijde gevolgen onderschat worden. Zo kan de bevoorrading van bepaalde medicijnen zoals paracetamol en antibiotica in het gedrang komen, want China is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé apotheek van de wereld. En indien die tijdelijk moet sluiten, hebben wij een probleem.

In China is het openbare leven in enkele miljoenensteden stilgevallen. De straten zijn leeg, kantoren liggen er verlaten bij en de productie in de fabrieken ligt grotendeels stil. Maar de gevolgen hiervan kunnen ook voelbaar worden in onze contreien. De productie van actieve farmaceutische grondstoffen (API’s) van vele medicijnen gebeurt immers in China. Ongeveer 60 procent van de wereldwijde paracetamolproductie vindt daar plaats. Voor sommige belangrijke antibiotica is dit aandeel soms zelfs nog hoger.

Deskundigen maken zich dan ook zorgen over de snelle verspreiding van het coronavirus en de gevolgen die de quarantainemaatregelen hebben op de lokale productie van actieve farmaceutische grondstoffen.

Grondstoffabrieken

“In de provincie Hubei, waar Wuhan ligt, staan heel wat grondstoffabrieken”, zegt Weite Oldenziel van de Ofichem Groep, een farmaceutisch bedrijf met veel contacten in China. “Ook andere provincies waar veel grondstoffen worden gemaakt, zijn getroffen. Het is moeilijk om op dit moment de consequenties te overzien, ook omdat de uitbraak van het nieuwe coronavirus plaatsvond in de periode dat China Nieuwjaar vierde. Op dat moment ligt de productie sowieso al stil”, legt hij uit aan de Nederlandse krant Trouw.

Maar ook nu nog liggen veel grondstoffabrieken stil of bevindt de productie zich nog in een opstartfase. Indien de fabrieken tegen eind deze maand weer op volle toeren draaien, dan valt de schade mee. Maar de corona-uitbraak is nog steeds niet onder controle.

Voorlopig hebben de farmabedrijven nog voldoende voorraad, klinkt het. “Maar als de productie in China niet snel herneemt, zullen we over een maand of twee wél een ernstig probleem hebben met de levering van belangrijke medicijnen hier in Europa”, waarschuwt expert Morris Hosseini van consultancybedrijf Roland Berger. “Veel voorkomende antibiotica zoals penicilline en cefalosporine - waarvan de meeste in China worden vervaardigd - kunnen dan schaars worden.”

Symptoom

De uitbraak van het virus is echter slechts een symptoom en niet de oorzaak van het probleem, legt Hosseini uit aan de Duitse krant Die Welt. “We hebben al eerder gewaarschuwd dat Europa te afhankelijk is geworden van de Chinese productie van geneesmiddelen. Dit wordt vooral duidelijk in een crisis zoals deze.”

In China blijft het aantal nieuwe besmettingen en doden ondertussen oplopen. De bekende epidemioloog Gabriel Leung uit Hongkong waarschuwde deze week nog dat “het coronavirus 60 procent van de wereldbevolking kan treffen”. Viroloog Marc Van Ranst nuanceerde: “We moeten niet panikeren, maar tegelijk wel voorbereid zijn op iets erger.”

Als de situatie nog zou verslechteren en China bijvoorbeeld zou besluiten om te stoppen met het leveren van actieve ingrediënten omdat het land die zelf nodig heeft, dan zou de rest van de wereld een groot probleem hebben.

“Als ze in China stoppen met het produceren van geneesmiddelen, dan heeft dat gevolgen voor Europa”, beaamde Jens Spahn, de Duitse minister van Gezondheid, tijdens een extra raadszitting van de ministers van Volksgezondheid in Brussel deze voormiddag. De Europese Unie kan volgens Spahn al “binnen enkele weken” aanlopen tegen tekorten, “want een schip doet er vier weken over van China naar een Europese haven.”

Waakzaam

EU-commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides antwoordde dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam bezig is de situatie te evalueren in verband met de voorraad farmaceutische ingrediënten en eindproducten voor de Europese markt. “Tot nu toe heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus geen gevolgen voor de beschikbaarheid van medicijnen in de EU”, zei ze. “Maar we blijven waakzaam, en als de situatie verandert, grijpen we in.”

Eenzelfde geluid horen we bij Stefaan Fiers, woordvoerder van de Belgische koepel pharma.be. “Voorlopig heb ik nog geen signalen ontvangen dat er een probleem zou zijn met de bevoorrading bij Belgische farmabedrijven”, vertelt hij aan onze redactie. Fiers benadrukt ook dat Singapore voor onze ondernemingen eveneens een belangrijke leverancier is van actieve farmaceutische grondstoffen. “Iedereen binnen de sector bereidt zich wel voor. De bedrijven bekijken wat de potentiële impact zou kunnen zijn en simuleren mogelijke scenario’s. Die risico-analyse houdt in dat ondernemingen nagaan in welke mate ze de productie blijvend kunnen garanderen.”

Fiers besluit wel dat de situatie heel snel kan veranderen en de problematiek nauwgezet wordt opgevolgd.

