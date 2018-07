Indiase wetenschappers zijn het zeker: koeienpis kan kanker genezen Arne Adriaenssens

04 juli 2018

12u17

Bron: Times of India 7 Aan de universiteit van Gujarat in India denkt men het medicijn voor kanker gevonden te hebben: koeienurine. Het zou effectief zijn tegen zowat alle veelvoorkomende kankers.

Worden kankerpatiënten binnenkort behandeld met koeienurine? Als het aan de wetenschappers van de landbouwuniversiteit in Gujarat, India ligt alvast wel. Ze ontdekten dat het gele goedje de kankercellen aanvalt en zo dus op termijn de ziekte zou kunnen genezen.

De onderzoekers testten tot nu toe enkel op proefbuisjes waar ze beloftevolle resultaten kweekten. In de volgende fase gaan ze het injecteren bij ratten. Als ook dit lukt willen ze beginnen met koeienpispillen te ontwikkelen.

Beter dan chemo

“Het grote voordeel van koeienurine is dat het enkel de geïnfecteerde cellen aanvalt”, verklaart betrokken professor Shradda Bhatt. “Bij chemotherapie worden ook de gezonde cellen gedood.”

De behandeling zou effectief zijn tegen zowat alle veelvoorkomende kankers. Wie lijdt aan mond-, slokdarm-, long-, nier-, huid- of borstkanker zou er al zeker mee geholpen kunnen worden

Een vers glas koeienpis

Waar de Indische onderzoekers door het dolle heen zijn met hun testresultaten, is de medische wereld in het westen nog sceptisch. De Indische wetenschap kwam al vaker met koeienpis op de proppen als oplossing voor diverse medische problemen. De hindoes -voor wie de koe een heilig dier is- drinken wel vaker een vers glas van het goedje om weer aan te sterken.