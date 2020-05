Indiase veiligheidsdienst neemt duif gevangen “op verdenking van spionage” TTR

28 mei 2020

10u48

Bron: BBC, Sky News, Times of India 4 De Indiase autoriteiten hebben een duif gevangengenomen die uit Pakistan komt. Het dier wordt ervan verdacht een spion te zijn. De eigenaar van de duif heeft zich intussen tot de Indiase premier Narendra Modi gericht met het verzoek om zijn dier terug te geven. “Mijn duif is geen spion”, luidt het.

Het dier werd gevonden door dorpelingen in de politiek instabiele regio Kasjmir. Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied. India beheerst het centraal en het zuidelijk deel terwijl Pakistan het noordwestelijk deel bestuurt.

De Indiase veiligheidsdiensten werden onmiddellijk gealarmeerd na de vondst van de duif. “Op de ring aan de poot van het dier staan een aantal nummers. Dat kan een gecodeerde boodschap zijn”, zegt hoofdinspecteur Shailendra Mishra. Het Indiase persbureau PTI bericht dat de veiligheidsdiensten het bericht momenteel proberen te ontcijferen.

Volgens de Pakistaanse autoriteiten gaat het helemaal niet om een geheime boodschap. De nummers op de ring vormen het mobiele telefoonnummer van de eigenaar van de duif. Die laatste verzoekt premier Modi om zijn duif vrij te laten. “Duiven zijn een symbool van vrede”, vertelt de man aan enkele lokale kranten. “India moet geen dader maken van zo’n onschuldig dier. Mijn duif is geen spion.” De man dreigt met protesten als de premier het dier weigert terug te geven.

Het is niet de eerste keer dat India duiven vasthoudt die uit Pakistan komen. Eerder hebben Indiase grenswachters een duif vastgezet die een dreigbrief droeg. De boodschap was gericht aan premier Modi. Ook in 2015 meldden Indiase autoriteiten dat ze een Pakistaanse “spionageduif” hadden gevonden.

Pakistan en India zijn al decennialang rivalen. De oorlog van 1971 was één van de vele conflicten tussen de buurstaten. Die oorlog kwam ten einde met de overgave van Pakistan en de creatie van Bangladesh, dat zich afscheurde van Pakistan. Het Pakistaanse leger verloor meer dan 9.000 soldaten in het conflict, 93.000 werden gevangen genomen. Aan Indiase zijde vielen tussen 2.500 en 4.000 doden.



