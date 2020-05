Indiase tiener (15) fietst bijna 1.200 kilometer met vader achterop naar huis IB

25 mei 2020

07u28

Bron: AP, The Guardian, livemint.com 42 De 15-jarige Jyoti Kumari fietste deze maand tijdens de Indiase lockdown bijna 1.200 kilometer met haar gehandicapte vader achterop van New Delhi naar haar geboortedorp in de oostelijke staat Bihar. “Ik had geen andere optie”, zegt de tiener. “We hadden het niet overleefd als ik niet teruggefietst was.”

Vanuit Darbhanga, het dorp waar Jyoti en haar vader na een tocht van tien dagen arriveerden, staat het meisje de internationale media te woord. Het meisje is blij met de onverwachte aandacht, maar benadrukt dat ze samen met haar vader de tocht niet ondernomen had om beroemd te worden. “Het was een beslissing die uit wanhoop voortkwam”, zegt ze aan persbureau AP: “Als we zonder inkomen tijdens de lockdown in New Delhi waren gebleven, waren we waarschijnlijk verhongerd.”

Kumari woonde nog maar sinds januari in de miljoenenstad, waar ze naartoe getrokken was om voor haar vader te zorgen, die door een ongeval niet meer kan lopen. Door met een automatische riksja te rijden, kon hij toch nog geld verdienen voor zijn gezin. Door de lockdown die de Indiase premier Mohdi het land twee maanden geleden oplegde om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, verloor hij echter zijn werk. Kumari vertelt dat ze de huishuur niet meer konden betalen en de huisbaas hen uit huis dreigde te zetten.

Daarop besloot het meisje een fiets te kopen en net als duizenden andere binnenlandse migranten de lange weg naar hun geboortedorp aan te vangen: door de lockdown was ook het uitgebreide spoorwegnetwerk, de levensader van India, platgelegd.

Tien dagen fietsen in de hitte

Kumari fietste tien dagen lang met haar vader achterop naar het oosten, terwijl het met de dag heter werd. Onderweg overleefden ze van voedsel en water dat ze van vreemden kregen. Slechts een keer kon ze onderweg even rusten, toen ze een lift kregen van een vrachtwagen.

Na tien dagen werden het meisje en haar vader herenigd met Kumari’s moeder en schoonbroer, die al direct na de aankondiging van de lockdown uit New Delhi vertrokken waren. Kumari’s vader werd bij aankomst in het dorp in quarantaine geplaatst, inmiddels is hij samen met zijn dochter in thuisisolatie. Meer dan een week na de reis voelt de 15-jarige zich nog steeds uitgeput. “Het was een zware reis”, zegt ze. “Het was te heet, maar we hadden geen keuze. Ik had slechts een doel in gedachten en dat was om thuis te raken.”

Dat is dus gelukt en haar reis is niet onopgemerkt gebleven. De dochter van de Amerikaanse president, Ivanka Trump, prees het meisje op sociale media en noemde het verhaal “een mooie prestatie van uithoudingsvermogen en liefde”. Ook de Cycling Federation van India, die teams naar de Olympische Spelen stuurt, hoorde over Kumari’s lange fietstocht en wil haar nu graag een try-out laten doen in New Delhi. Daarvoor hoeft ze gelukkig niet terug te fietsen, maar heeft ze een treinticket aangeboden gekregen.

15 yr old Jyoti Kumari, carried her wounded father to their home village on the back of her bicycle covering +1,200 km over 7 days.



This beautiful feat of endurance & love has captured the imagination of the Indian people and the cycling federation!🇮🇳 https://t.co/uOgXkHzBPz Ivanka Trump(@ IvankaTrump) link

Humanitaire crisis

De Indiase lockddown die op 25 maart inging veroorzaakte een humanitaire crisis toen duizenden arme mensen te voet probeerden terug te keren naar afgelegen dorpen, waarbij ze ouderen op hun schouders droegen en kleine kinderen op rolkoffers meesleepten. Tientallen mensen zijn onderweg gestorven nadat ze getroffen werden door treinen of vrachtwagens, omkwamen van de honger of uit wanhoop zelfmoord pleegden.

Voor de Indiase economie, die voor het grootste deel uit banen in de informele sector bestaat, is de lockdown verlammend. De regering heeft de afgelopen weken de beperkingen versoepeld, zodat meer mensen weer aan het werk kunnen.

Op dit moment zijn er volgens de cijfers van de Johns Hopkins-universiteit 138.845 geregistreerde besmettingen met het coronavirus in India, 4.024 mensen zijn overleden.