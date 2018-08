Indiase studenten sturen ruim 20.000 voedselverpakkingen terug naar herkomst als protest tegen plastic



AW

27 augustus 2018

11u16

Bron: Indian Times 6 De oceanen zijn niet meer zo zuiver als ze ooit waren. In tien jaar tijd verdrievoudigde de hoeveelheid plastic en die hoeveelheid is vooral afkomstig van Azië. Om het probleem aan te kaarten, stuurden enkele Indiase studenten meer dan 20.000 voedselverpakkingen terug naar hun makers, met een briefje erbij.

“Wij zijn dankbaar voor het eten, maar we zijn niet zo gelukkig met de verpakking erbij.” Daarom verzamelden de meisjes van de Indiase Subbiah Vidyalayam Girls Higher Secondary School de verpakkingen van hun koekjes en snoepjes. Die bewaarden ze twee weken op school. Het resultaat? 20.244 lege verpakkingen. Die stuurden ze vervolgens terug naar de fabrikant. Op die manier trachtten de middelbare scholieren hun impact of plastic ‘voetafdruk’ te verkleinen. Bovendien worden ze liever niet door de industrie gedwongen tot het verbruik van plastic.

Dat schreven ze allemaal neer in een brief die de lege verpakkingen vergezelde: “We hebben besloten om de plastic verpakkingen te verzamelen en terug te sturen zodat ze veilig vernietigd kunnen worden.” Ze besloten hun briefje met een vriendelijke suggestie voor de fabrikant: “Help ons alsjeblieft te genieten van jouw producten zonder schuldgevoel. Dat kan door een eco-vriendelijke verpakking te gebruiken.” Andere scholen kondigden al aan dat ze het initiatief steunen en een voorbeeld zullen nemen aan de meisjes van de Subbiah Vidyalayam Girls Higher Secondary School.

Meer plastic dan vissen

Plastic heeft enkele voordelen wat gebruiksgemak betreft. Het is licht, goedkoop en het vergaat niet. Daardoor is de vraag naar plastic gestegen van vijf miljoen ton in 1950 naar meer dan 300 miljoen ton in 2017. Daarvan belandt jaarlijks zo’n 13 miljoen ton via waterwegen in de oceanen. Wetenschappers voorspellen ook dat er in 2050 meer plastic in de zeeën zal ronddrijven dan dat er vissen zullen zwemmen. Het wordt langzamerhand wel duidelijk welke impact de plasticvervuiling precies heeft waardoor initiatieven zoals bovenstaande gelukkig vaker voorkomen.