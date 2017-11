Indiase studente gekroond tot Miss World ADN

Bron: Belga 0 AFP Miss India - en nu Miss World - Manushi Chhilar. Een studente geneeskunde uit India is vandaag in de Chinese badstad Sanya verkozen tot Miss World.

India is samen met Venezuela het land met de meeste laureates in de geschiedenis van de wedstrijd, die in 1951 werd opgericht. De 20-jarige Manushi Chhillar treedt in de voetsporen van enkele Bollywoodactrices en is de zesde Miss World uit India.

Miss België Romanie Schotte verdedigde de Belgische eer in China.

AFP Miss Mexico Alma Andrea Meza Carmona (L) eindigde op de tweede plaats, de derde plaats ging naar Miss England Stephanie Jayne Hill (R).

