Indiase sonde Chandrayaan-2, waaraan Luiks bedrijf meewerkte, in baan rond de maan ES

20 augustus 2019

10u56

Bron: Belga 1 Buitenland De Indiase maansonde Chandrayaan-2 is vandaag succesvol in een baan rond de maan geplaatst na een moeilijk manoeuvre. Dat maakte de Indiase ruimteonderzoeksorganisatie ISRO bekend.

De sonde, die 142 miljoen dollar kostte, omvat een lander, een robotjeep en een "orbiter" waarvoor het Luikse bedrijf Amos optische onderdelen heeft gemaakt. De missie moet de zuidpool van de maan in kaart brengen, de samenstelling ervan bestuderen en tijdens 14 dagen van experimenten naar water zoeken.

Onverkend deel van Zuidpool

De Chandrayaan-2 weegt 3,8 ton en legde een afstand van 384.000 kilometer af van de aarde naar de maan. De lander en robotjeep landen naar verwachting op 7 september op een nog onverkend deel van de zuidpool, aldus de ISRO.

India als vierde land op de maan?

De sonde is gelanceerd op 22 juli in het zuiden van India, op een lokaal gebouwde raket. Slaagt India in zijn opzet, wordt het het vierde land om een zachte landing uit te voeren op de maan, na de VS, de gewezen Sovjet-Unie en China.

De in 2008 gelanceerde Chandrayaan-1 had geen lander.