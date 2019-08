Indiase rijke vader laat kersverse schoonzoon uit lagere kaste meteen vermoorden jv

21 augustus 2019

13u52

Bron: Washington Post 1 De Indiase Amrutha Varshini trouwde in 2018 met haar grote liefde, Pranay Perumalla. Maar haar familie kon het huwelijk niet verkroppen omdat Perumalla uit een lagere kaste kwam. De vader van Varshini liet zijn kersverse schoonzoon binnen de maand ombrengen door een huurmoordenaar.

Het Indiase kastenstelsel, waarbij je afkomst je plaats in de sociale hiërarchie bepaalt, leeft anno 2019 nog altijd voort, ook al is die discriminatie al zo’n 70 jaar officieel afgeschaft. Helemaal onderaan de maatschappelijke ladder staan de dalits of onaanraakbaren, waartoe Pranay Perumalla behoorde. Zij moeten het smerigste werk voor het laagste loon doen.

Perumalla was daarom niet goed genoeg en zelfs een belediging voor de rijke familie van zijn geliefde, Amrutha Varshini. Haar vader, T Maruthi Rao, bedacht een afschuwelijke oplossing: hij betaalde een huurmoordenaar zo’n 135.000 euro om Perumalla nog geen maand na zijn huwelijk in 2018 met een slagersmes te laten afmaken. De huurmoord choqueerde India en liet het land verdeeld achter. Honderden dalits klaagden het onrecht aan en leefden mee met Varshini, anderen steunden dan weer openlijk de vader.

Die sloeg zijn dochter overigens geregeld af om haar de omgang met Perumalla te beletten. “Ik kan je uithuwelijken aan een bedelaar van een hogere kaste, maar ik wil niet dat je trouwt met wie dan ook uit een lagere kaste”, spelde T Maruthi Rao haar de les.

Amrutha legde de dreigementen naast zich neer en huwde toch met Pranay Perumalla, met wie ze in het geheim haar liefdesrelatie verderzette. Het plan was om samen naar Australië te vluchten en zo de wraak van haar familie te ontlopen, maar haar zwangerschap stelde dat voornemen uit. Met fatale gevolgen.

De vader van Amrutha is voorlopig op vrij op borgtocht in afwachting van zijn proces dat volgende maand van start gaat.