Indiase rangers brengen nacht door in kooi in de jungle om moordlustig luipaard te lokken IB

03 december 2018

00u44

Bron: New Zealand Herald 0 In India worden rangers als levend aas ingezet om een luipaard te vangen, dat in een week tijd al drie mensen gedood en opgegeten heeft. Het jachtterrein van het dier is de jungle in de staat Gujarat in het westen van het land. Drie rangers brachten een deel van de nacht in een kooi door om het dier te proberen lokken.

De wilde kat heeft sinds half november al een vrouw en twee kleine meisjes gedood en vijf mensen verwond. Omdat het niet lukt het luipaard te lokken door middel van ‘lokgeiten’, besloten drie rangers de nacht van vrijdag op zaterdag deels door te brengen in een kooi in de jungle waar het luipaard actief is. “Soms is zo’n nieuw experiment noodzakelijk”, zegt S.K. Shrivastava, hoofd bosbeheer van de regio.

In de kooi, die normaal gebruikt wordt om apen te vangen, zaten drie mannen: een dierenarts, een ranger die gespecialiseerd is in het afschieten van verdovingspijltjes en een boswachter. Volgens Shrivastava liepen de mannen weinig gevaar en was het de bedoeling dat ze de anderen opriepen wanneer ze het luipaard opmerken. “De kooi was goed afgesloten. Aanvankelijk plaatsten we geiten in de kooien, maar dat werkte niet.” Behalve de kooi met de mensen erin, werden er nog acht andere kooien in de jungle geplaatst. Daar zaten wel gewoon lokdieren in.

lees verder onder de foto:

De mannen brachten in totaal vier uur in de kooi door, van zes tot tien uur ’s avonds. “Het is mijn plicht om mensenlevens te redden”, zegt Bahamamia, een van de mannen die in de kooi werd opgesloten. “Ons eerste doel was om het luipaard te vangen om het verdere verlies van mensenlevens door dit dier te voorkomen”, zegt de man. “We waren niet bang: we hadden licht en er was een geitje vastgebonden in de buurt van onze kooi. We hadden ook een machine waarop we geitengeluiden konden afspelen om het luipaard aan te trekken. Rond de kooi hadden we droge bladeren gelegd zodat we het dier zouden kunnen horen aankomen.”

Helaas hadden de mannen geen geluk en liet het luipaard zich niet verleiden. Als het dier een van de komende nachten wel verschijnt, dan zal het eerste doel zijn om haar te vangen of in de val te laten lopen. “Haar doden is de allerlaatste optie.”