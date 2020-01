Indiase president verwerpt genadeverzoek van dader groepsverkrachting KVE

De Indiase president Ram Nath Kovind heeft het genadeverzoek van een van de daders van een brutale groepsverkrachting in 2012 afgewezen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het genadeverzoek van dader Mukesh Singh aan het adres van de president was zijn laatst mogelijke juridische optie. Eerder gingen Singh en een van de andere daders, Vinay Sharma, in beroep tegen de veroordeling tot de doodstraf met ophanging, maar het Hooggerechtshof verwierp die aanvraag. De allerlaatste optie, het genadeverzoek bij de president werd nu ook verworpen, waardoor niets meer zijn executie in de weg staat.

De terechtstelling van vier daders van de groepsverkrachting van een studente op een bus is van 22 januari naar 1 februari verschoven. Over de executie door ophanging werd al in 2017 beslist, maar ze werd meermaals uitgesteld omdat er telkens beroep tegen aangetekend werd. “We strijden sinds zeven jaar voor gerechtigheid voor onze dochter. De veroordeelden hebben allerlei vertragingsmanoeuvres gebruikt. We zullen niet tevreden zijn zolang ze niet opgehangen zijn”, zei de moeder van het slachtoffer bij het verlaten van de rechtbank. De datum kan echter nog steeds uitgesteld worden als ook de drie andere ter dood veroordeelden een genadeverzoek indienen.

Een 23-jarige studente werd in 2012 brutaal verkracht en geslagen door zes mannen op een rijdende bus. Ze stierf twee weken later aan haar verwondingen. De verkrachtingszaak lokte globale verontwaardiging uit en er volgden massale protesten. Ondertussen werden de wetten echter verstrengd, maar uit de laatste officiële cijfers blijkt dat er in India nog steeds gemiddeld om het kwartier een vrouw of meisje wordt verkracht.

Naast de vier ter dood veroordeelde mannen, was een verkrachter ten tijde van het misdrijf minderjarig en is sindsdien vrijgelaten. Een andere werd dood aangetroffen in zijn gevangeniscel.