Indiase premier beveelt yoga aan tegen coronavirus

19 juni 2020

10u59

Bron: Belga 0 Yoga draagt bij aan het optrekken van een "beschermingsschild" tegen het coronavirus. Dat heeft de Indiase premier Narendra Modi gezegd, op een moment dat de epidemie uitbreidt in het land met 1,3 miljard inwoners.

"We weten allemaal dat tot nu toe niemand in de wereld erin geslaagd is een vaccin te ontwikkelen tegen Covid-19 of tegen het coronavirus", zei de Indiase leider in een video die donderdag online gezet werd, enkele dagen voor de Internationale Yogadag zondag. "Daarom kan momenteel alleen een sterke immuniteit als beschermend schild werken (...) Yoga is een trouwe vriend bij het opbouwen van dit beschermingsschild", aldus de regeringsleider in de boodschap die op YouTube gepost werd.

Sinds hij in 2014 aan de macht kwam, is de hindoe-nationalist een fervent promotor van de traditionele Indiase praktijken en behandelingen, die hij onder meer gebruikt voor de culturele uitstraling van India in het buitenland. Hij bekwam van de Verenigde Naties dat ze van 21 juni de Internationale Dag van de Yoga maakten.

Op deze dag worden gewoonlijk overal ter wereld grote yogabijeenkomsten gehouden op openbare plaatsen. Dit keer riep Modi de yogabeoefenaars op "binnen te blijven" vanwege de coronapandemie.

India telt vandaag volgens officiële cijfers 12.573 doden door het coronavirus en 380.532 bevestigde besmettingen.

