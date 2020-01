Indiase politie ontvangt elke 15 minuten klacht over verkrachting kv

09 januari 2020

18u43

Bron: Reuters 0 Elke vijftien minuten dient een vrouw in India een klacht in bij de politie wegens verkrachting. Dat blijkt uit gegevens die de Indiase overheid vandaag vrijgaf na een analyse op basis van cijfers uit 2018.

In 2018 rapporteerden vrouwen bijna 34.000 verkrachtingen, een cijfer dat amper verschilt van het jaar voordien. In slechts 85 procent van de gevallen werd de dader aangeklaagd. Het aantal veroordelingen ligt op amper 27 procent, zo blijkt uit het jaarlijkse misdaadrapport van het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het werkelijke cijfer ligt vermoedelijk echter nog hoger, aangezien het in sommige delen van India taboe is om een verkrachting aan te geven en omdat verkrachtingen die eindigen in moord enkel als moord beschouwd worden.



Volgens vrouwenrechtenorganisaties worden misdaden tegenover vrouwen vaak minder ernstig genomen. Bovendien leggen de agenten die het onderzoek voeren vaak weinig gevoeligheid aan de dag.

Het land wordt nog steeds gerund door mannen. Eén (vrouwelijke premier) Indira Ghandi zal geen verschil maken. De meeste rechters zijn nog steeds mannen”, zegt Lalitha Kumaramangalam, voormalig hoofd van de Nationale Commissie voor Vrouwen. “Er zijn erg weinig forensische laboratoria in het land, en snelrechtbanken hebben heel weinig rechters”, zegt de vrouw, zelf een lid van de Bharatiya Janata-partij van premier Narendra Modi.

Een studie uit 2015 van het Centrum voor Recht en Beleidsonderzoek in Bengaluru stelde vast dat snelrechtbanken inderdaad sneller zijn, maar slechts weinig rechtszaken behandelen. Uit een studie uit 2016 van advocatenkantoor Partners for Law in Development in New Delhi bleek dat het 8,5 maanden duurt vooraleer een zaak in snelrecht wordt afgehandeld: meer dan vier keer langer dan de aangeraden duur.