Indiase politie laat twee tieners sterven uit vrees voor bloedvlekken in auto

20 januari 2018

In het noorden van India zijn twee tieners gestorven nadat politieagenten hadden geweigerd om hen naar het ziekenhuis te brengen, uit vrees dat de slachtoffers bloedvlekken zouden maken op de zetels in het politievoertuig. Dat melden lokale media. "Er zijn drie mensen geschorst wegens een onderzoek naar het voorval", zegt KS Emmanuel, de adjunct inspecteur-generaal van de politie in de staat Uttar Pradesh.