Indiase politie arresteert 'highway serial killer' voor 33 moorden

12 september 2018

13u05

Bron: Belga 0 De politie in centraal India heeft een 48-jarige man gearresteerd die heeft toegegeven 33 vrachtwagenchauffeurs en hun helpers te hebben gedood om de goederen te plunderen en de voertuigen te verkopen.

De man, een kleermaker van beroep, werd vorige week gearresteerd in de buurt van Bhopal, de hoofdstad van de staat Madhya Pradesh, zei politieagent Rahul Kumar Lodha vandaag. "Tijdens zijn ondervraging heeft de man bekend dat hij sinds 2008 33 mensen op rijkswegen heeft vermoord. We hebben de gevallen geverifieerd", zei Lodha aan de telefoon, eraan toevoegend dat ze een "beruchte seriemoordenaar" hadden gepakt.



De politie ontdekte het spoor van moorden tijdens het onderzoeken van de moord op een vrachtwagenchauffeur in augustus. Zeven gearresteerde mannen vertelden de politie dat ze de verdachte hadden geholpen bij soortgelijke overvallen.

Volgens de politie raakte de beschuldigde bevriend met de chauffeurs bij wegrestaurants, waarna hij kalmerende middelen in hun drankje deed om vervolgens met hen naar een afgelegen plek te rijden en hen te doden.

De verdachte heeft een vrouw en twee kinderen, zei Lodha. Zijn vrienden en familie reageerden verbaasd op zijn arrestatie. Ze beschouwden hem als een rustige en sympathieke man, niet in staat tot dergelijke brutaliteit, zo meldde de 'Times of India'.