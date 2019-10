Indiase peuter (2) al dagen vast in put, drama roept herinneringen op aan Spaanse Julen Redactie

28 oktober 2019

11u14

Bron: AD.nl, Belga 1 Een 2-jarige Indiase jongen zit al ruim 72 uur vast in een put nabij de stad Tiruchirappalli in de deelstaat Tamil-Nadu. Sujith Wilson zat volgens Indiase media eerst vast op 10 meter diepte. Hij zakte later nog verder weg, tot meer dan 25 meter diep.

Door de zware omstandigheden en de diepte van de put (in totaal zeker 180 meter) weten de reddingswerkers niet hoe het met de jongen gaat. Met behulp van warmtesensoren is wel vastgesteld dat Wilson nog leeft. Zijn overlevingskansen zijn evenwel gering.

Moeilijke operatie

De jongen zit vast zonder eten of drinken, wat ambtenaren zorgen baart. “Jammer genoeg is hij sinds hij uitgleed, bedolven door modder” betreurt de regionale chef van de Nationale Interventiemacht voor Rampen. Alleen zijn handpalm en vingers zouden met behulp van een camera te zien zijn. Volgens lokale media antwoordt de jongen niet langer op geroep. “We hopen gewoon dat hij een luchtzak gevonden heeft. De situatie is ontmoedigend maar we doen ons best.”



“De harde grond en de constante regenval bemoeilijken onze werkzaamheden. Het kan nog uren duren voordat hij is bevrijd”, zei het hoofd van de reddingswerkers tegen Indiase media. Reddingswerkers pompen zuurstof in de put en zijn nu een parallelle tunnel aan het boren waar mensen in af kunnen dalen. Daarna wordt een gang gegraven naar de put waar Wilson in vastzit. De operatie zou twaalf uur of langer kunnen duren.

Julen

Het drama doet denken aan dat met de Spaanse Julen (2), in januari in de bergen bij het Spaanse Málaga. Hij viel op een onbewaakt moment in een put van zo'n 110 meter diep die was ontstaan na het boren naar water. Het ventje overleed als gevolg van de verwondingen aan zijn hoofd en andere lichaamsdelen die hij daarbij opliep. Mijnwerkers slaagden er pas na twee weken in om zijn lichaampje te bergen. De bergingsoperatie, die begon als reddingsactie, werd wereldwijd gevolgd.