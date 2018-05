Indiase oplichters in ruimtepakken zamelen geld in voor 'bliksemmachine om elektriciteit te maken' Karolien Koolhof

Bron: AD.nl 1 De Indiase politie heeft een vader en een zoon aangehouden die gehuld in ruimtepakken een investeerder 200.000 dollar (ruim 168.000 euro) afhandig maakten. Ze verkochten naar eigen zeggen een machine om elektriciteit te maken uit bliksem.

De twee mannen uit New Delhi, die eerder al eens werden betrapt op het verkopen van slangen met "medicinale kwaliteiten", vertelden slachtoffers dat ze aan een machine werkten die elektriciteit kon maken uit bliksem. Deze machine van door de bliksem geraakt koper zouden ze vervolgens voor miljoenen euro's aan Nasa verkopen, maar daarvoor hadden ze wel eerst geld nodig. Om hun woorden kracht bij te zetten gingen ze gehuld in zilveren ruimtepakken en toonden ze zogenaamd gemagnetiseerde rijst.



Volgens de politie wisten de mannen bij zo'n 30 mensen in Noord-India geld buit te maken tot ze uiteindelijk tegen de lamp liepen. Een zakenman uit New Delhi rook onraad toen beloofde experimenten meerdere keren niet doorgingen, voornamelijk vanwege slecht weer. Hij stapte naar de politie en biechtte op dat hij ruim 200.000 dollar had betaald.

Grappen

Beelden van vlak na de aanhouding tonen de twee oplichters in hun ruimtepakken. Op sociale media worden daar massaal grappen over gemaakt en wordt er naar gerefereerd als "afkomstig uit een hele slechte Bollywoodfilm". Het is onbekend hoeveel geld de mannen precies hebben buitgemaakt.