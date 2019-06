Indiase moeder en dochter kaalgeschoren omdat ze zich verzetten tegen verkrachting kv

28 juni 2019

20u41

Bron: BBC, Reuters 0 In de Indiase staat Bihar zijn twee mensen opgepakt nadat een groep mannen twee vrouwen had kaalgeschoren als “straf” omdat ze zich verzetten tegen verkrachting. De groep van zeven mannen, waaronder een lokale ambtenaar, viel woensdagavond hun woning binnen met de bedoeling de tienerdochter te verkrachten, zegt de politie. Vijf andere betrokkenen zijn nog op de vlucht.

“Toen de moeder en dochter zich verzetten, werden de mannen boos en belden ze een lokale barbier, die hun hoofden heeft kaalgeschoren”, aldus politieagent Sanjay Kumar. Vervolgens paradeerden ze met de vrouwen door het dorp, tot buurtbewoners begonnen te protesteren tegen de mensonwaardige behandeling.

“We werden heel erg geslagen met stokken. Ik heb verwondingen over mijn hele lichaam en mijn dochter liep ook enkele verwondingen op”, vertelde de moeder aan persagentschap ANI. Hun hoofden werden kaalgeschoren voor het oog van het hele dorp, zei ze ook.

Geen angst voor de wet

Het feit dat de mannen er niet voor terugdeinsden om aan het dorp kenbaar te maken dat ze hadden geprobeerd om de vrouwen te verkrachten, toont aan dat in hun patriarchale maatschappij helemaal geen angst voor juridische repercussies bestaat.

Seksueel geweld is schering en inslag in India, ondanks hervormingsmaatregelen na de groepsverkrachting van een studente uit Delhi op een bus in december 2012. De jonge vrouw overleed dertien dagen later aan haar verwondingen. De zaak beroerde de gemoederen wereldwijd.

Minstens 100 verkrachtingen per dag

Volgens de meest recente gegevens van de Indiase overheid werden in 2016 maar liefst 40.000 verkrachtingen aangegeven, wat neerkomt op zo’n 100 per dag, maar lang niet alle gevallen worden gemeld. Voor mensen van arme, gemarginaliseerde groepen is het vaak erg moeilijk om de politie te overtuigen of om klacht in te dienen. Hun aanklachten worden slecht onderzocht en dankzij de overbelasting van het gerechtsapparaat komen degenen met de meeste macht vaak met hun misdaden weg.

Andere incidenten in Bihar

Het incident in Bihar is overigens geen alleenstaande gebeurtenis. Eerder deze week reed een man in de noordelijk staat Uttar Pradesh met zijn wagen twee vrouwen aan omdat ze zich hadden verzet tegen zijn poging om een van hun dochters te verkrachten. Beide vrouwen overleden bij de aanval.

Enkele maanden geleden werd een vrouw in Bihar aangerand, haar kleren werden haar van het lijf gescheurd en de vrouw werd naakt rondgedragen op de lokale dorpsmarkt. In april vielen vier mannen in Bihar een meisje aan met zuur, omdat ze zich verweerde tijdens hun poging om haar te verkrachten.

In 2014 scheerden dorpsouderen in Bihar een weesmeisje kaal, smeerden ze haar gezicht in met assen en paradeerden ze met haar door de buurt als straf omdat ze in het openbaar met haar vriendje had gesproken.

