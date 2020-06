Indiase miljoenenstad Chennai opnieuw onder lockdown door opstoot coronavirus KVDS

15 juni 2020

21u14

Bron: Belga 1 Terwijl steeds meer landen de coronamaatregelen verlichten of opheffen, zijn er ook plaatsen waar de lockdown opnieuw ingevoerd wordt na een opstoot van het aantal coronagevallen. Zo ook de Indiase miljoenenstad Chennai. Het is de eerste Indiase stad die een stap achteruit moet zetten in de versoepelingen.

Zaterdag maakte de Indiase regering bekend dat er op één dag 11.458 mensen besmet geraakt waren met het coronavirus. Dat is het grootste aantal besmettingen in een dag tot nu toe in het land.

In totaal zijn bijna 309.000 mensen in India besmet en vielen er tot nu toe 8.884 doden, meldde het Indiase ministerie van Volksgezondheid.





India is na de VS, Brazilië en Rusland vierde op de lijst van landen met de meeste coronabesmettingen. Het lukt het land niet om, ondanks een lockdown, de groei van het aantal coronagevallen in te dammen.

