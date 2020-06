Indiase militairen gedood bij confrontatie aan Chinese grens jv

17 juni 2020

07u28

Bron: ANP/RTR/BBC 2 Twintig militairen zijn volgens het Indiase leger gedood bij een gewelddadig incident met Chinese soldaten. Het voorval vond plaats in de omstreden Indiase grensregio Ladakh in de Himalaya. Eerder was nog sprake van drie gesneuvelden bij het incident aan de grens met het Chinese Tibet. Peking maakte geen melding van slachtoffers, maar volgens India vielen er ook doden aan de andere kant.

Volgens Indiase functionarissen is er niet geschoten, maar zou er met metalen staven en stenen zijn gevochten. De Indiase soldaten zouden volgens lokale media letterlijk doodgeslagen zijn. India voegde er ook aan toe dat de temperaturen onder het vriespunt lagen in de bergen.

India en China beschuldigen elkaar voor de dodelijke confrontatie. Peking zegt dat Indiase troepen Chinees personeel hebben aangevallen. India zegt dat China heeft gepoogd om aan de grens “unilateraal de status quo te wijzigen”.

Hoge militaire functionarissen van de twee buurlanden zouden bijeenkomen om escalatie van de situatie te voorkomen. Tussen de twee kernmachten zijn de spanningen de laatste tijd weer opgelopen. Bij recente schermutselingen vielen al gewonden.

China en India hebben in 1962 een korte oorlog gevoerd over hun Himalaya-grens, die China won. Sindsdien zijn er meerdere incidenten geweest. Het verloop van de grens is nog altijd niet duidelijk. De Amerikaanse president Donald Trump bood onlangs aan om in het conflict te bemiddelen, wat de landen afwezen.

Peking beschuldigde Indiase soldaten ervan het Chinese grondgebied binnen te zijn gegaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Indiase troepen tweemaal de grens overschreden waardoor Chinese manschappen werden uitgelokt en aangevallen, wat resulteerde in een ernstige confrontatie tussen de grenstroepen aan beide kanten.