Indiase man verbergt en foltert eigen zus twee jaar lang AW

19 september 2018

18u08

Bron: BBC News 0 In India werd een man gearresteerd omdat hij zijn zus minstens twee jaar lang opsloot en martelde. Waarom hij dat deed is nog niet duidelijk, maar zijn zus is er slecht aan toe. De vrouw is vijftig jaar oud, maar volgens hulpverleners zag ze er tijdens haar redding minstens dertig jaar ouder uit.

Nadat de buren klaagden over uitwerpselen en bizarre omstandigheden, besloot de politie een kijkje te nemen. Tenslotte mochten zijzelf niet checken of alles in orde was. De man trachtte de politie ook nog tegen te houden maar dat mislukte.

"De politie klom naar het terras via het naburige huis en vond de vrouw in extreem slechte omstandigheden terug." Dat deelde commissaris Rajneesh Gupta na de reddingsoperatie mee. De politie vond al snel de uitgehongerde vrouw terug. De zus van de dader was uitgemergeld en lag in haar eigen uitwerpselen, kon amper lopen en durfde niet te praten. Na haar redding herkende ze zelfs niemand meer.

Waarom de man zijn eigen zus mishandelde, is voorlopig nog onduidelijk.