Indiase man snijdt buik van zijn zwangere vrouw open “om geslacht van baby te checken” kv

21 september 2020

21u20

Bron: Reuters 2 In het noorden van India is een man gearresteerd omdat hij zaterdag de buik van zijn vrouw had opgesneden met een sikkel. Zijn echtgenote raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hun ongeboren zoontje overleefde de wandaad niet.

De aanval vond plaats in Budaun, een stad in de deelstaat Uttar Pradesh op zo'n 240 kilometer van de Indiase hoofdstad New Delhi, waar de vrouw momenteel verblijft op intensieve zorg.

“Hij viel haar aan met een sikkel en scheurde haar maag en zei dat hij het geslacht van de ongeboren baby wilde checken,” vertelt Golu Singh, de broer van het slachtoffer. Het koppel had al vijf dochters.



De politie deelde mee dat de baby zondag levenloos ter wereld kwam. De vader blijft aangehouden.

Dochters worden in India vaak als een last beschouwd, omdat families een bruidsschat moeten betalen wanneer de dochters trouwen, terwijl zonen geprezen worden als de kostwinners die eigendom erven en de familienaam voortzetten.

De voorkeur voor jongens heeft ertoe geleid dat het land aanzienlijk minder meisjes dan jongens telt. Hoewel het aborteren van vrouwelijke foetussen in India verboden is, wordt de praktijk toch nog clandestien toegepast.

Uit een rondvraag van de Indiase overheid in juli blijkt dat het land tussen 2015 en 2017 896 meisjes telde per 1.000 jongens. Daarmee zet de neerwaartse trend van de voorbije jaren zich verder. Tussen 2014 en 2016 was dat aantal 898 en van 2013 tot 2015 bedroeg het 900.

In India is het voor artsen en ander medisch personeel verboden om ouders in te lichten over het geslacht van hun kind of om testen uit te voeren om het geslacht te bepalen.



