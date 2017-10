Indiase man levend verbrand omdat hij protesteerde tegen seksueel geweld op dochter 16u10

Bron: Belga 0 photo_news Illustratiebeeld. Een Indiase man die klacht indiende bij de politie over seksueel geweld ten aanzien van zijn dochter is levend verbrand. Waarschijnlijk gebeurde dat door de beschuldigde, zei de politie vandaag.

De 45-jarige Narmada Sahu overleed gisteren in een ziekenhuis in de staat Madhya Prades, volgens een politieagent.

Zijn familie beweert dat zijn 16-jarige dochter regelmatig werd lastiggevallen door een buur, en dat Sahu in augustus klacht neerlegde bij de politie.

Met kerosine overgoten

De buurman eiste dat Sahu zijn klacht introk, en wordt ervan verdacht gisteren met twee vrienden naar zijn huis te zijn getrokken. Daar zou hij Sahu met kerosine hebben overgoten en in brand hebben gestoken. "We hebben drie aanvallers gearresteerd, een strafzaak geopend en onderzoeken gestart", aldus Pandey.

Sinds de groepsverkrachting van en moord op een student in New Delhi in 2012, krijgt seksueel geweld veel aandacht in India.