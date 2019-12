Indiase jongen (12) gedumpt na ongeluk en overlijdt HAA

13 december 2019

23u19

Bron: ANP 1 Een 12-jarige jongen in India is na een verkeersongeluk overleden, omdat de chauffeur die het ongeluk had veroorzaakt hem op weg naar het ziekenhuis enkele kilometers verderop dumpte.

De jongen werd vlak voor zijn school tijdens het oversteken door de auto van de weg gemaaid. Omdat de chauffeur veel te hard had gereden en werd belaagd door een woedende menigte, beloofde hij de scholier en een begeleider naar het ziekenhuis te brengen. Maar een aantal kilometer verderop werden beiden hardhandig uit de auto gezet.

Pas een uur later vonden ze een andere automobilist die bereid was hen naar het ziekenhuis te brengen, waar ze anderhalf uur na het ongeluk arriveerden. Daar bezweek de 12-jarige scholier aan zijn verwondingen. Als hij eerder was binnengebracht, had hij het overleefd, vertelde een anonieme bron in het ziekenhuis.



De chauffeur die het ongeluk veroorzaakte en zijn passagiers zijn gearresteerd. Ze worden beschuldigd van moord.