Indiase goeroe Asaram Bapu krijgt levenslang voor verkrachting

25 april 2018

12u59

Bron: dpa/afp 0 De controversiële goeroe Asaram Bapu is schuldig bevonden aan verkrachting van een zestienjarig meisje, deelde het Indiase gerecht mee. Volgens zijn advocaat heeft de man een levenslange gevangenisstraf gekregen. Tijdens de zitting werden strengen veiligheidsmaatregelen genomen, uit vrees voor repercussies van zijn vele volgelingen.

"Asaram werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, tot aan zijn dood", verklaarde Rajendra Singh, een van de advocaten van de goeroe. De verdediging maakte meteen ook duidelijk dat ze van plan is om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

De 77-jarige Asaram Bapu werd in 2013 beschuldigd wegens aanranding van een tienermeisje in een van zijn ashrams (leefgemeenschap voor aanhangers van religies uit India) in Rajasthan, in het westen van India.

40 miljoen volgelingen

De goeroe heeft volgens de BBC 400 ashrams, verspreid over de hele wereld, waar yoga en meditatie worden beoefend. Volgens zijn website zou hij wereldwijd ongeveer veertig miljoen volgelingen hebben.

De Indiase overheid heeft meerdere gebieden in India gewaarschuwd voor mogelijke gewelddadige reacties van zijn volgelingen. Ook zijn duizenden politieagenten uit voorzorg ingeschakeld. Vorig jaar werd een andere Indiase goeroe, Gurmeet Ram Rahin Singh, veroordeeld wegens verkrachting. Er kwamen 38 mensen om nadat zijn volgelingen in opstand kwamen.

Asaram Bapu is nog verwikkeld in een ander proces, samen met zijn zoon, waar twee zussen de mannen hebben beschuldigd van verkrachting.

