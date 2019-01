Indiase deelstaat experimenteert met basisinkomen voor alle 600.000 inwoners kv

22 januari 2019

21u34

Bron: Washington Post, The Telegraph 0 Sikkim is een van de kleinste deelstaatjes van India, hooggelegen in het Himalayagebergte. Het politieke bewind heeft er beslist om alle 610.577 inwoners tegen 2022 een basisinkomen te geven. Het experiment kan op wereldwijde aandacht rekenen.

Sikkim is een behoorlijk progressieve staat: in 1998 was het een van de eerste Indiase deelstaten om plastic zakjes te verbieden. Bovendien voorziet Sikkim ook woongelegenheid voor al zijn burgers en is het de eerste staat die volledig bio gaat en alle pesticiden en kunstmest verbiedt.

Op sociaal vlak steekt Sikkim met kop en schouders boven de rest van het land uit. 98 procent van de inwoners is er geletterd en het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, bedraagt er amper 8 procent. Flink lager dan de bijna 30 procent in de rest van het land. Sikkim is ook een van de veiligste en meest progressieve staten voor vrouwen: gemiddeld 29 procent van de vrouwen heeft er een job, meer dan in de rest van het land, en vrouwen zijn minder vaak het slachtoffer van misdrijven.

Vijf procent van het bruto binnenlands product wordt geïnvesteerd in 950 sociale programma’s, zoals gratis rijst, een vergoeding voor het bouwen van woningen en in sommige landelijke gebieden zelfs jobgaranties. Tegelijkertijd wordt het systeem echter geplaagd door corruptie en oneigenlijk gebruik van middelen. Een universeel basisinkomen wordt nu beschouwd als een mogelijke oplossing voor de problemen.

Financiering

De toeristische en energiesector moeten helpen bij de financiering van dat basisinkomen. Sikkim krijgt jaarlijks meer dan 2,5 miljoen toeristen over de vloer. Daarnaast zit de staat met een energieoverschot: 90 procent van de via waterkracht opgewekte elektriciteit kan worden doorverkocht.

“Als het ergens kan gebeuren, dan is het wel in Sikkim”, zegt P.D. Rai, het enige parlementslid van de staat. Rai erkent dat de invoering van het basisinkomen uitdagingen met zich meebrengt, maar noemt dat een “zaak van politieke wil”. “Met de opkomst van wereldwijde inkomensongelijkheid willen we zeker zijn dat we de kloof overbruggen”, stelt hij.

Momenteel raadpleegt de overheid experts en belangenpartijen. Tegen 2022 zou het basisinkomen dan effectief geïmplementeerd worden. Het zal dan het grootste experiment met een universeel basisinkomen ter wereld zijn.

In andere landen zoals Canada en Finland werd al op kleine schaal geëxperimenteerd met universele basisinkomens. Beide experimenten zijn ondertussen echter stopgezet en worden niet vernieuwd.