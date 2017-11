Indiase cartoonist opgepakt wegens "lasterlijke" tekening EB

15u46

Bron: DPA 1 Twitter De cartoon in kwestie. In India is een tekenaar wegens een kritische cartoon tegen de overheid gearresteerd. De onder de naam Bala bekende cartoonist had daarin onder andere de regeringsleider van de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu, Edappadi K. Palaniswami, naakt afgebeeld.

De 36-jarige karikaturist werd gisteren opgepakt wegens de publicatie van "lasterlijk en obsceen materiaal" in de regionale hoofdstad Chennai. Vandaag kwam hij op borgtocht vrij, aldus de politie. Hij riskeert drie jaar cel.

Het onderwerp van de op een online-portaal verschenen cartoon was de verbrandingsdood van een gezin van vier in Tirunelveli. De ouders en hun twee kleine kinderen hadden zichzelf in brand gestoken, nadat ze bij de autoriteiten tevergeefs om hulp hadden gevraagd tegen een woekeraar. Op de tekening zijn Palaniswami, de burgemeester en de politiechef van Tirunelveli te zien, hoe ze hun geslachtsdelen bedekken met bankbiljetten. Voor hen ligt een verbrand lijk.

