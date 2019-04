Indiase bisschop aangeklaagd wegens verkrachting van non TVC

09 april 2019

19u57

Bron: Belga 0 Een katholieke bisschop in India is wegens de verkrachting van een non aangeklaagd. Bisschop Franco Mulakkal wordt vrijheidsbeperking, dwang en onnatuurlijke geslachtsgemeenschap ten laste gelegd. Dat heeft de politiechef van het district Kottayam in de Zuid-Indiase deelstaat Kerala, Hari Sankar, vandaag meegedeeld. Mulakkal riskeert een levenslange gevangenisstraf. Hij ontkent alle feiten.

Een non uit Kerala van hetzelfde bisdom als Mulakkal beschuldigt hem ervan haar vanaf 2014 twee jaar lang systematisch te hebben misbruikt. Toen ze hem had aangegeven en er vervolgens maandenlang niets gebeurde, tekende een groep nonnen protest aan. Ze betichten onder andere de Kerk ervan hen onder druk te zetten opdat ze niet tegen Mulakkal zouden getuigen.

Paus Franciscus erkende in februari dat seksueel misbruik van nonnen een probleem is in de kerk

De 55-jarige bisschop van het bisdom Jalandhar in het noordoosten van Punjab werd afgelopen september gearresteerd, maar kort daarna op borgtocht vrijgelaten. Bij zijn terugkeer werd hij in de bloemen gezet. Hij trad echter tijdelijk af. Het was aanvankelijk onduidelijk wanneer het proces tegen hem zou beginnen. Het gerechtelijk systeem in India is notoir langzaam.

Paus Franciscus erkende in februari dat seksueel misbruik van nonnen een probleem is in de kerk. Hij staat momenteel onder druk om daar iets aan te doen.

Slechts 2,3 procent van de 1,3 miljard Indiërs is christen. Meer dan 70 procent van hen is katholiek. Kerala, met iets minder dan 20 procent van de ongeveer 33 miljoen inwoners, is de Indiase deelstaat met de meeste christenen. De apostel Thomas zou in het jaar 52 het christelijke geloof naar Kerala hebben gebracht.