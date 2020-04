Indiase agenten dragen ‘coronahelmen’ om bevolking te waarschuwen voor virus LH

07 april 2020

15u58

Bron: Global News 30 In India waarschuwen agenten de bevolking op een wel heel opvallende manier voor de gevaren van het coronavirus. Uitgedost met coronahelmen en schilden trekken ze door verschillende steden en dorpen om het bewustzijn rond het virus de vergroten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook India, met 1,3 miljard inwoners het tweede grootste land ter wereld, wil met een lockdown de verspreiding van het coronavirus tegengaan. De vraag is hoe een gigantisch land zo’n wijdverspreide vergrendeling praktisch gaat klaarspelen. Sommige agenten hebben een originele manier bedacht om de bevolking te waarschuwen.

In de Zuid-Indiase plaats Madras dook voor het eerst een agent op met een ‘coronavirushelm’. Met zijn hoofddeksel met tentakels ging hij op pad om burgers te waarschuwen. In gesprek met Asian News International zei Rajesh Babu: “Mensen blijven toch de straat opgaan. Daarom proberen we op een andere manier de boodschap over te brengen dat het virus een serieus probleem is.” Volgens Baby reageerden vooral kinderen goed op de helmen.

Ondertussen trekken de Indiase agenten ook de kleinere dorpen van het land in met hun ‘coronahelmen’. Ze hopen ook daar de bevolking bewust te maken van de gevaren van het coronavirus. “We willen de mensen op een symbolische manier laten zien dat het virus rondwaart”, zegt een agent aan de zender ANI. “We willen ze waarschuwen dat als ze niet thuisblijven, het virus zich zal verspreiden tot in hun huizen.”

Andere maatregelen in India zorgden echter al voor consternatie. Een video toonde eind vorige maand hoe enkele arbeidsmigranten overspoten werden met een chemische oplossing. Op de beelden was te zien hoe mensen in een groepje op de grond zitten en door overheidsmedewerkers in beschermingspakken worden ‘ontsmet’.

Meer over India