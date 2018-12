Indiase activiste gearresteerd om ontbloot bovenbeen Naz Taha

01 december 2018

03u40

Bron: AD.nl 0 Indiase autoriteiten hebben een vrouw gearresteerd nadat ze een selfie op Facebook plaatste waarop haar ontblote bovenbeen te zien is. Activiste Rehana Fathima (32) wacht nu in voorlopige hechtenis op haar berechting. Fathima plaatste de foto kort na haar mislukte poging om het hindoe-heiligdom Sabarimala binnen te dringen.

Vorige maand weerhielden demonstranten de vrouw ervan om de acht eeuwen oude tempel te bezoeken. Het geplande uitstapje van de vrouw leidde volgens Indiase media tot een patstelling tussen de politie en activisten. Vrouwen tussen 15 en 50 jaar zijn volgens conservatieven niet welkom in Sabarimala. De god Ayyappan is een heilige die binnen het hindoeïsme de kuisheid belichaamt. Hij zou van slag raken door menstruerende vrouwen.

Op de Facebookfoto draagt de activiste traditionele kleding en op haar voorhoofd zit sandelhoutpasta. Ook haar bovenbeen is te zien en dat laatste kan niet volgens diepgelovigen. De agenten die Fathima arresteerden, noemden het kiekje zelfs “seksueel expliciet” en spraken van godslastering.



In India komen vrouwelijke activisten steeds vaker in opstand tegen genderongelijkheid. De afgelopen jaren voerden vrouwen zoals Fathima regelmatig actie om via de rechter toegang te krijgen tot tempelcomplexen. Sinds 2016 zijn verschillende hindoetempels opengesteld voor vrouwen. Eind september oordeelde het Indiase hooggerechtshof dat de vrouwenban helemaal moet worden opgeheven.