Indiase (15) verkracht en vermoord: trio krijgt doodstraf mvdb

14u02

Bron: ANP 0 twitter De drie zijn allen Dalits, de laagste kaste in India. Het slachtoffer (15) was een Maratha, een lid van de hoogste kaste. Drie Indiërs hebben de doodstraf gekregen wegens de verkrachting van een vijftienjarig meisje. Na de verkrachting vermoordde het drietal het slachtoffer.

De gruwelijke gebeurtenis speelde zich vorig jaar juli af in het dorpje Kopardi in de deelstaat Maharashtra. Het slachtoffer was een Maratha, een lid van een hoge kaste in India. De daders waren Dalits, de laagste kaste. Na de moord gingen honderdduizenden Maratha de straat op.

Seksueel geweld tegen vrouwen zorgt in India telkens weer voor felle protesten. De straffen zijn de afgelopen jaren verzwaard, maar het aantal seksdelicten is daar niet door verminderd.