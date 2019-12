Indiaas verkrachtingsslachtoffer (23) dat in brand werd gestoken overleden

07 december 2019

Bron: Reuters, Belga 0 Update Die Indiase vrouw van 23 die werd verkracht en donderdag op weg naar de rechtbank door haar vermoedelijke verkrachter in brand werd gestoken, is overleden. Dat verklaart de behandelend arts van het ziekenhuis in New Delhi.

De vrouw was donderdag onderweg naar een hoorzitting van de rechtszaak tegen haar verkrachter, toen ze door een groep mannen werd geslagen, met kerosine overgoten en in brand werd gestoken, aldus de lokale politie. Het slachtoffer werd aanvankelijk opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis maar nadien overgevlogen naar New Delhi.

De aanval op de vrouw heeft voor een ware volkswoede gezorgd in India. Ze is het tweede slachtoffer van zwaar geweld tegen vrouwen in nog geen twee weken tijd.

95% verbrand

De vrouw overleed vrijdag als gevolg van een hartstilstand, aldus Dr. Shalab Kumar, hoofd van de brandwondenafdeling van het Safdarjung-ziekenhuis in New Delhi. “95% van haar huid was verbrand,” zei de arts en voegde eraan toe dat ook de luchtpijp van de vrouw was verbrand en haar longen gevuld waren met “giftige en hete dampen”.

De vrouw had in maart aangifte gedaan bij de politie van verkrachting en beweerde dat een man haar onder bedreiging van een vuurwapen seksueel had misbruikt in 2018, zo blijkt uit documenten van de politie. De man werd daarop gearresteerd, maar vorige week op borgtocht vrijgelaten, aldus politieagent S.K. Bhagat van de politie in Lucknow in het noorden van India.

Lucknow is de hoofdstad van de staat Uttar Pradesh, berucht om het hoge geweldsniveau tegen vrouwen. In 2017 werden 4.200 keer aangifte gedaan van verkrachting het hoogste cijfer in het land. Volgens de meest recente gegevens van de Indiase overheid zijn in datzelfde jaar meer dan 33.000 vrouwen en meisjes verkracht.