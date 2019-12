Indiaas slachtoffer (23) van verkrachting in brand gestoken op weg naar rechtbank Bob van Huët HAA

05 december 2019

10u21

Bron: AD.nl, DPA 12 Een Indiase vrouw van 23 is onderweg naar de rechtszaal in brand gestoken. Ze had twee mannen aangeklaagd wegens verkrachting.

De zaak maakt veel emoties los in India. Het slachtoffer liep op 70 procent van haar lichaam brandwonden op en vecht in het ziekenhuis voor haar leven, melden haar behandelende artsen. Het slachtoffer zal naar New Delhi worden overgevlogen om de nodige zorgen te krijgen.



In heel het land heerst boosheid over dit zoveelste drama van geweld tegen vrouwen. Een week geleden nog werd een 27-jarige veearts verkracht en vervolgens in brand gestoken. Na de vondst van haar lichaam gingen betogers de straat op in steden als New Delhi, Hyderabad en Bangalore.

De 23-jarige vrouw voor wier leven nu wordt gevreesd, komt uit de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Vijf mannen, onder wie de twee mannen die haar zouden hebben verkracht, zijn aangehouden op verdenking haar te hebben aangevallen en in brand te hebben gestoken, meldt de Britse omroep BBC.

De vrouw was op weg naar het station, werd meegesleurd en in een veld in brand gestoken. “We zagen haar naar ons toekomen, roepend om hulp”, verklaarde een getuige aan de Indiase tv-zender NDTV. “We waren bang. Ze was al een kilometer aan het lopen voor ze ons bereikte.”



Aandacht

India wordt nog steeds regelmatig opgeschrikt door dit soort drama’s. In de media krijgen verkrachtingen en geweld tegen vrouwen meer aandacht na het drama van een jonge vrouw, die in 2012 door een groep mannen in een bus werd verkracht en vermoord. Niemand verdedigde haar.

Volgens statistieken waren er in India in 2017 bijna 34.000 aangiftes van verkrachting. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk stukken hoger: veel slachtoffers van seksueel geweld zouden zich immers nooit melden bij de politie.