Indiaas meisje stapt naar politie: “Mijn vader geeft me geen toilet” David van der Heeden

13 december 2018

11u24

Bron: AD 0 Zo rond de feestdagen hebben veel kinderen grote wensen. De een wil een nieuwe fiets, de ander zou graag de laatste spelcomputer hebben. Een zevenjarig Indiaas meisje had slechts één wens: een toilet, omdat ze zich schaamt om buiten haar behoefte te moeten doen. Toen Hanifa Zaara’s vader zijn belofte om er een voor haar te bouwen niet nakwam, stapte de kleine Indiase naar de politie.

Hanifa, die met haar familie in de stad Ambur woont, vertelde de politie in een briefje dat haar vader haar had ‘bedrogen’ en daarom gearresteerd moest worden. Ze is nog nooit in huis naar het toilet geweest. Het meisje vertelt aan de Britse omroep BBC dat slechts een paar mensen in haar buurt de beschikking hebben over een toilet en dat ze zich schaamt als ze buiten met de billen bloot moet.



“Ik vond het vreselijk als mensen naar me keken’’, zegt ze. Op school leerde Hanifa ook over de gezondheidsrisico’s van open riolen. Ze vroeg haar vader om een toilet voor haar te bouwen en die ging akkoord, op voorwaarde dat ze de beste van haar klas zou worden. Dat lukte het meisje en vader Ehsanullah begon voortvarend met de bouw.

Weinig begrip

Door geldgebrek kwam de klus helaas stil te liggen, maar daarvoor heeft Hanifa weinig begrip. Beloofd is beloofd, stelt ze. “Hoelang moet ik erom blijven vragen?’’ Haar vader bepleit dat hij zijn dochter om meer tijd gevraagd heeft, maar dat ze nu niet meer tegen hem praat. Hanifa: “Hij komt steeds met hetzelfde verhaal over niet genoeg geld, dus ben ik naar de politie gegaan.’’



“Ik ben sinds de kleuterschool de beste van de klas geweest’’, draagt ze ter verdediging aan. “Ik zit nu in de tweede klas en hij blijft maar zeggen dat hij het zal doen. Dit is een soort van bedrog, dus arresteer hem maar.’’ Als arresteren geen optie is, dan wil ze dat de politie haar vader dwingt tot het tekenen van een ‘contract’, waarin hij aangeeft wanneer het toilet wel klaar is.

Trofeeën en oorkondes

Maandag leverde Hanifa, samen met haar moeder Mehareen, haar brief in bij de politie. “Ze kwam binnen met een tas vol trofeeën en oorkondes’’, vertelt politieagent Valarmathi. “Ze stalde ze uit op mijn bureau en vroeg: kunt u mij een toilet bezorgen?’’ De agent belde met Ehsanullah die zich, denkend dat er iets met zijn vrouw en dochter was, op een drafje naar het bureau spoedde.



Toen Hanifa’s vader ontdekte wat de werkelijke reden van het telefoontje was, schrok hij. Ehsanullah helpt regelmatig buurtbewoners met het schrijven van brieven en vermoedt dat Hanifa de kunst van hem heeft afgekeken. “Ik had nooit gedacht dat dit zo’n averechts effect zou hebben’’, verzucht hij. De man heeft eieren voor zijn geld gekozen en is direct verder gegaan met de bouw van de wc.

Nog eens vijfhonderd wc's

Hanifa’s brief heeft haar niet alleen eigen toilet opgeleverd, maar vermoedelijk ook haar buren. “Haar klacht was heel oprecht en dus hebben we geprobeerd het probleem op te lossen’’, zegt Valamarthi die contact opnam met een lokale wethouder. Die heeft op zijn beurt beloofd om het geld bijeen te krijgen voor de aanleg van nog eens vijfhonderd toiletten.



Hanifa kan haar geluk niet op en is heel tevreden met het effect van haar brief. Nu de vrede tussen haar en vader Ehsanullah weer getekend is, wordt er ook weer gepraat. De twee schudden elkaar officieel de hand om de afspraak te bevestigen. “We waren blij met Hanifa’s brief’’, zegt wethouder Parthasarathy. “We sporen kinderen aan om hun ouders ook om een toilet te vragen.’’



Recent onderzoek toont aan dat buiten de grote steden zeker 89 procent van de bevolking, zo’n 500 miljoen mensen, hun behoefte op straat doen. De overheid wil dat volgend jaar iedereen over een toilet beschikt, maar dat gaat niet zonder slag op stoot. De reden daarvoor is dat men de potten niet schoon wil maken, of zelfs maar in de buurt wil komen. Binnen het kastensysteem in India maken alleen de allerarmsten wc's schoon.