Indiaas Kasjmir hervat dagelijks leven: scholen heropenen en openbaar vervoer rijdt opnieuw HL

19 augustus 2019

15u18

Bron: Belga 0 Twee weken nadat India de grondwettelijke autonomie van de regio Jammu en Kasjmir heeft ingetrokken, zijn maandag ongeveer 190 van de 900 scholen weer geopend in Srinagar. Er waren echter weinig kinderen aanwezig. Stilaan worden de beperkingen die de Indiase overheid had ingevoerd, weer ingetrokken. Zo rijdt het openbaar vervoer opnieuw door de stad en werden de telefoonnetwerken al gedeeltelijk gedeblokkeerd.

Terwijl het merendeel van de leraren en het personeel aanwezig waren in de heropende scholen in de grootste stad van de regio Srinagar, bleven de meeste kinderen echter thuis. Veel ouders wilden hun kinderen niet naar school sturen uit angst voor gewelddadige protesten.



"We hebben in sommige gebieden scholen heropend nadat we de veiligheid hadden geëvalueerd. We doen een beroep op de ouders om hun kinderen te sturen naar de plaatsen waar de scholen zijn heropend. Veiligheid is onze verantwoordelijkheid", vertelde hoge ambtenaar Shahid Choudhary aan verslaggevers.

Internet nog steeds geblokkeerd

Er rijden bovendien opnieuw auto's, bussen en riksja's in Srinagar. De binnenstad bleef wel afgesloten omdat het de afgelopen dagen tot confrontatie is gekomen tussen demonstranten en de veiligheidstroepen, bevestigde een regeringswoordvoerder. Het dagelijks leven in de regio herstelt zich langzamerhand, want ook de overheidsmedewerkers gingen maandag weer aan het werk.



Eerder werden de telefoonverbindingen gedeeltelijk opnieuw in werking gesteld. Het internet blijft voorlopig wel geblokkeerd in de hele regio. De Indiase regering had alle communicatiemiddelen afgesloten om een eventuele opstand van de lokale bevolking te vermijden. Daarover zegt K Vijaya Kumar, een andere hoge ambtenaar, dat het besluit werd genomen om er zeker van te zijn dat er geen levens verloren zouden gaan. Hij verwees naar een conflict in 2010 toen 110 mensen zijn gestorven.

Twee weken geleden trok de overheid van India het autonome statuut in van Jammu en Kasjmir, een regio waar hoofdzakelijk moslims wonen. Dat bracht een escalatie van het conflict over de regio met buurland Pakistan teweeg.