Indiaas Hooggerechtshof beveelt "terugkeer naar normale leven" in Kasjmir

16 september 2019

15u02

Bron: PVZ 0 In India moet de federale regering stappen ondernemen om tot "een terugkeer van het normale leven" te komen in Indiaas Kasjmir. Dat heeft het Hooggerechtshof maandag geoordeeld. De omstreden regio was de laatste weken in lockdown.

Begin vorige maand trok India de grondwettelijke autonomie van de deelstaat Jammu en Kasjmir in. De centrale regering ontplooide er massaal veiligheidstroepen en sneed de telefoon- en internetlijnen af. Honderden lokale politici en activisten werden opgepakt. Vijf burgers kwamen op tijdens anti-regeringsprotesten.

Volgens de federale regering ging het om veiligheidsmaatregelen. Die werden ondertussen in de sommige delen in Jammu en Kasjmir opgeheven, maar in andere gebieden in de Kasjmirvallei - waar zowat 7 miljoen mensen wonen - zijn de beperkingen nog van kracht.

Vandaag boog het Hooggerechtshof zich over de lockdown in Indiaas Kasjmir, na een klacht van onder meer een journaliste van de Kashmir Times, die vond dat de veiligheidsmaatregelen van de persvrijheid beperkte in de deelstaat.

"We dragen de regio Jammu en Kasjmir op om alles in het werk te stellen om het normale leven te doen terugkeren", oordeelden drie rechters van het hof. "We vragen dat het herstel op selectieve basis gebeurd, daarbij de nationale belangen in gedachten houdend.”

