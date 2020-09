India wereldwijd nu op plek 2 qua coronabesmettingen na VS jv

07 september 2020

07u59

India heeft maandag Brazilië ingehaald en staat nu wereldwijd op plaats twee wat betreft het aantal coronabesmettingen. Dat blijkt uit het dashboard van de vermaarde Johns Hopkins Universiteit (JHU) om 07.45 uur Belgische tijd.

In het land zijn 4.204.613 ziektegevallen geregistreerd sinds het begin van de uitbraak, blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid. In Brazilië zijn tot nu toe 4.137.521 inwoners geïnfecteerd geraakt, de Verenigde Staten telt er 6.276.421.

India heeft 71.642 coronadoden geregistreerd, minder dan de 126.203 in Brazilië en 188.941 in de VS. Veel experts zeggen echter dat India niet genoeg mensen test en dat de werkelijke cijfers veel hoger kunnen zijn.

Desondanks boekte India een recordaantal bevestigde besmettingen in één dag, 90.632, het hoogste aantal ter wereld. Daarmee zou het aantal besmettingen wereldwijd boven de 27 miljoen zijn gekomen (27.103.845). Van die mensen hebben 883.339 het niet overleefd. Van de andere kant kwamen 18.137.310 mensen de zware longziekte te boven.

Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger, onder meer omdat er niet overal op dezelfde manier wordt getest.