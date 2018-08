India weigert 100 miljoen dollar aan noodhulp van Verenigde Arabische Emiraten kg

22 augustus 2018

22u16

Bron: Belga 0 India heeft 100 miljoen dollar noodhulp geweigerd die de Verenigde Arabische Emiraten hadden aangeboden. Het land wilde helpen bij de overstroming waarbij nu al meer dan 420 doden vielen. De centrale regering bedankt vriendelijk voor de gift omdat het enkel een beroep wil doen op binnenlandse hulp.

India aanvaardt naar eigen zeggen enkel hulp van personen of van stichtingen uit het land zelf. Die houding van de centrale regering dreigt te botsen met die van de regering in deelstaat Kerala. De lokale regeringsleider Pinarayi Vijayan heeft een gesprek met New Delhi gevraagd om de steun toch te kunnen aanvaarden. Vijayan had de centrale regering 375 miljoen dollar hulp gevraagd, maar kreeg voorlopig slechts 97 miljoen toegezegd.

Overstromingen

De moessoenregens in de zuidelijke Indiase deelstaat Kerala hebben nu al meer dan 420 levens geëist. Het gaat om de vernietigendste moesson van deze eeuw voor deze tropische regio.



Na een week van hevige stortregens namen de buien maandag wel af in intensiteit, waardoor ook het waterniveau van de rivieren zakte. Zo'n 800.000 à 1 miljoen mensen worden momenteel in tijdelijke hulpkampen opgevangen.



De besmetting van drinkwaterbronnen en de gebrekkige hygiënische omstandigheden doen de autoriteiten vrezen voor de uitbraak van ziektes.