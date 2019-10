India viert 150ste verjaardag van Mahatma Gandhi kv

02 oktober 2019

21u02

Bron: Reuters, ANP 0 In India staan vandaag veel mensen stil bij de honderdvijftigste geboortedag van Mahatma Gandhi. De politicus en voorvechter van de Indiase onafhankelijkheid, die in 1948 werd doodgeschoten door een hindoe-extremist, wordt gezien als een van de grondleggers van het moderne India.

De Indiase premier Narendra Modi bracht vandaag een eerbetoon aan de “vader van de natie” aan Raj Ghat, een herdenkingsmonument voor Gandhi aan de Yamuna-rivier in New Delhi. Schoolkinderen, politici en burgers hadden zich er verzameld om er hun respect te betuigen aan de wereldberoemde vredesactivist.

“De hele wereld viert de verjaardag van Gandhi”, zei Modi. De Indiase eerste minister verwijst vaak naar Gandhi in zijn toespraken: zijn ideeën en filosofie zijn vandaag nog even relevant als toen hij nog in leven was, stelt hij.



2 oktober is niet alleen de verjaardag van Gandhi, maar ook de Internationale Dag van de Geweldloosheid, een ideaal waarvoor hij zich zijn hele leven inzette.

Gandhi werd geboren in 1869. Hij zette zich zijn hele leven in voor de Indiase bevolking en nam de leiding in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Daarnaast probeerde hij ook verzoening te bewerkstelligen tussen hindoes en moslims. Op 30 januari 1948 werd hij vermoord door een radicale hindoe toen hij onderweg was naar een gebed. Hij overleed slechts enkele maanden nadat hij India middels geweldloos verzet kon bevrijden van de Britse heerschappij.

In de buitenwijken van hoofdstad New Delhi liet de overheid een 1650 kilogram zwaar spinnewiel bouwen dat volledig is opgetrokken uit plasticafval. Gandhi gebruikte een spinnewiel om zijn eigen stof te weven als teken van de onafhankelijkheid en zelfvoorziening van India. Tegelijkertijd staat het spinnewiel volgens de Indiase overheid symbool voor de inspanningen van Modi’s regering om komaf te maken met wegwerpplastic.

Meer over Mahatma Gandhi

India