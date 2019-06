India veroordeelt mannen voor week lange verkrachting en moord op 8-jarig meisje TT

10 juni 2019

10u25

Bron: ANP, Belga, Reuters, BBC 0 Een rechtbank in India heeft zes mannen, waaronder vier politieagenten en een Hindoepriester, veroordeeld die een achtjarig meisje hebben verkracht en vermoord. De moordzaak veroorzaakte vorig jaar grote woede in heel India. Hun strafmaat is nog niet bekend.

Het meisje uit een moslimgemeenschap in Kasjmir in het noorden van India kreeg begin vorig jaar verdovende middelen toegediend, waarna ze werd vastgehouden in een tempel. Ze werd een week lang seksueel misbruikt door acht mannen voor ze werd gewurgd en met een steen doodgeslagen. Haar lichaam werd teruggevonden in een bos in de buurt van de stad Kathua.

Drie van de mannen werden schuldig bevonden aan verkrachting en moord, terwijl de andere drie, onder wie twee politieagenten, schuldig zijn aan het vernietigen van bewijzen. Eén man werd vrijgesproken, terwijl de minderjarige verdachte door een andere rechtbank zal worden berecht. De drie mannen die de verkrachting en moord op hun geweten hebben, riskeren een levenslange celstraf tot de doodstraf. Voor het vernietigen van bewijzen riskeren de drie anderen tot drie jaar cel.

Aanvallen tegen moslims

De zaak kreeg grote aandacht toen bleek dat advocaten, maar ook nationale politici uit de Indiase regering, zich verzetten tegen de arrestatie van de daders. Het incident wordt beschouwd als symptomatisch voor de communautaire spanningen die zijn geëscaleerd sinds de nationalistische hindoes in 2014 aan de macht kwamen in India. Het aantal aanvallen tegen moslims is in de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen.

Volgens de openbare aanklager paste de verkrachting en moord in een poging de nomadische moslimgemeenschap uit de regio te verdrijven. De familie van het meisje zou in conflict hebben gelegen met leden van de de Hindoegemeenschap, die in de streek in de meerderheid zijn. Jammu en Kajsmir is de enige staat van India waar moslims in de meerderheid zijn, maar het zuidelijke gedeelte van de staat, waar de moordzaak plaatsvond, wordt gedomineerd door Hindoes.

Doodstraf

De moord leidde tot manifestaties tegen seksueel geweld in verschillende steden en vergrootte de spanningen tussen de verschillende gemeenschappen in de regio van Jammu. Het proces tegen de acht moest daardoor zelfs verplaatst worden naar een rechtbank in de naburige staat Pendjab. Tijdens het proces werden honderden politieagenten ingezet bij de rechtbank en in de regio van Kathua.

India werd eerder opgeschrikt door meerdere grote verkrachtingszaken. De Indiase regering paste na de bekendmaking van de verkrachting en moord op het achtjarige meisje vorig jaar het strafrecht aan waardoor op het verkrachten van kinderen jonger dan twaalf jaar de doodstraf staat. Voor verkrachting van tieners tussen de twaalf en zestien jaar staat minimaal twintig jaar cel.