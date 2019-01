India verkast meer dan 300 bedreigde krokodillen in de buurt van 's werelds grootste standbeeld AW

31 januari 2019

16u09

Bron: Belga 0 Meer dan 300 krokodillen verhuizen van de oevers van de Narmada-rivier naar West-India om ruimte vrij te maken voor een watervliegtuigterminal voor toeristen die een bezoek willen brengen aan 's werelds grootste standbeeld.

Het 182 metershoge Standbeeld van de Eenheid - een standbeeld dat Sardar Vallabhbhai Patel, een van de grootste figuren in de onafhankelijkheidsstrijd van India, eert - staat aan de oevers van de Narmada-rivier. Het beeld is bijna twee keer zo groot als het Vrijheidsbeeld in New York en is gebouwd als een belangrijke toeristische trekpleister.

Het standbeeld als eerbetoon aan India's eerste minister van Binnenlandse Zaken en held van de onafhankelijkheidsbeweging, werd onthuld op 31 oktober. Een probleem: voorlopig is het enkel met de bus te bereiken vanuit Ahmedabad, een stad op 200 kilometer van de toeristische site. Daarom kregen de watervliegtuigroutes -een snellere manier om de site te bereiken - al snel groen licht.

Moeraskrokodil

Om de terminal te kunnen aanleggen, wordt een vijver bij de Sardar Sarovar-dam vrijgemaakt van moeraskrokodillen. "We zijn begonnen met het verplaatsen van de dieren en we zorgen ervoor dat ze de beste behandeling krijgen, zei Sasi Kumar van het departement bosbeheer. Een deel van de dieren zou verkassen naar het eigenlijke stuwmeer van de Narmada-dam. Er is geen deadline gepland.

De Indiase moeraskrokodil, die bij voorkeur in zoet water leeft, is een beschermde soort onder de India's Wildlife Protection Act en staat ook op de lijst van meest bedreigde diersoorten. "Ik denk niet dat er veel over nagedacht is, ze zouden hebben kunnen werken aan een terminal zonder de krokodillen te storen", zei milieuactivist Jitendra Gawali.

