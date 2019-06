India verhoogt importtarieven op producten uit VS HR

16 juni 2019

13u09

India heeft vanaf vandaag hogere importheffingen ingesteld op een reeks Amerikaanse producten, zoals kikkererwten, fosforzuur, appels, amandelen en walnoten en nog tientallen producten. Daarmee reageert India op soortgelijke maatregelen die Washington nam. Al met al is de verhoging naar verluidt goed voor circa 217 miljoen dollar aan extra inkomsten voor India.

De regering-Trump eindigde op 1 juni handelsconcessies met India die sinds 2017 voor circa 5,7 miljard dollar aan goederen naar de VS verscheepten. Het gaat om producten als imitatie-sieraden, lederwaren, farmaceutische producten, chemische- en kunststoffen en landbouwartikelen. Volgens India is het "in het algemeen belang noodzakelijk" om hogere tarieven op te leggen, zo meldde de regering in een verklaring.

De stap komt een paar dagen voordat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo een bezoek brengt aan India. De landen willen onder meer de banden aanhalen op het gebied van defensie en energie.