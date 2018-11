India verbiedt zware schooltassen in strijd tegen rugproblemen kv

28 november 2018

20u49

Bron: Reuters 2 Uit vrees dat de huidige generatie kinderen en jongeren levenslang zal kampen met rugklachten, wil de Indiase overheid dat ze niet langer zware boekentassen moeten rondzeulen. Jonge kinderen mogen ook geen huiswerk meer krijgen, zodat ze geen schoolboeken mee naar huis hoeven te nemen.

De Indiase overheid heeft richtlijnen voor het gewicht van schooltassen ingevoerd, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Ze baseert zich daarvoor op studies die aantonen dat het gewicht van de tassen negatieve gevolgen kan hebben voor ruggengraten die nog in volle ontwikkeling zijn.

Uit een onderzoek van de Geassocieerde Kamers van Koophandel en Industrie in India bij meer dan 2500 kinderen en 1000 ouders, blijkt dat 88 procent van de kinderen tussen zeven en dertien jaar oud meer dan 45 procent van hun eigen lichaamsgewicht meezeulen in hun boekentas. 68 procent van hen lijdt aan milde rugpijn, die op termijn kan evolueren naar chronische rugpijn en later naar een bochel.

In de staat Maharashtra, waar de metropool Mumbai gelegen is, mogen schooltassen niet zwaarder zijn dan tien procent van het lichaamsgewicht van het kind. Veel scholen hebben daarom het gebruik van schoolborden en projectoren ingevoerd zodat kinderen geen boeken meer moeten meesleuren.

In landelijke gebieden moeten kinderen echter ver wandelen om naar school te gaan en soms moeten ze zelfs met hun boeken op hun hoofd rivieren oversteken. “Mijn frêle dochter moet 4 à 5 kilogram aan boeken meezeulen in haar schooltas en draagt ook haar lunch en haar waterfles in een andere tas”, vertelt Rajinder Shukla, wiens dochter naar school gaat in Uttar Pradesh, de dichtstbevolkte staat van het land.

Daarnaast raadt de federale overheid ook aan dat kinderen uit het eerste en tweede leerjaar geen huiswerk meer krijgen, zodat ze geen boeken mee naar huis hoeven te nemen.