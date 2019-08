India trekt grondwettelijke autonomie van Kasjmir in, 10.000 extra troepen naar regio LH

05 augustus 2019

08u48

Bron: Belga 0 De Indiase regering gaat de grondwettelijke autonomie van Kasjmir intrekken. De afgelopen dagen heerst grote onrust in het Indiase deel van de politiek instabiele regio. Verschillende regionale politici werden deze ochtend onder huisarrest geplaatst. Tienduizend extra troepen zijn naar de regio gestuurd.

Indiaas Kasjmir, meer bepaald de staat Jammu en Kasjmir, geniet volgens de grondwet een speciaal statuut met een grote autonomie. De heersende Bharatiya Janata party (BJP), die de hindoeregering leidt, heeft er al enkele keren mee gedreigd de privileges van de hoofdzakelijk door moslims bewoonde regio af te pakken.

De afgelopen dagen werd duizenden toeristen en bedevaarders aangeraden de regio te verlaten, nadat de regering gewag gemaakt had van een terreurdreiging op de pelgrimroutes. De telefoon- en internetlijnen van en naar Kasjmir liggen plat en de scholen bleven dicht.

Een van de privileges in het betrokken grondwetsartikel stipuleert dat mensen van buiten de staat geen grond mogen kopen in Jammu en Kasjmir. Dat zou dus veranderen. Veel Kasjmiri vrezen dat een intrekking zal leiden tot een fundamentele verandering van de demografie van het territorium.

Decennialange spanningen

Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied. India beheerst het centraal en het zuidelijk deel terwijl Pakistan het noordwestelijk deel bestuurt. Het noordoostelijk deel is dan weer in handen van de Chinezen.

Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in het Indiase deel kwamen in februari nog veertig Indiase veiligheidstroepen om het leven. In april vonden verschillende vuurgevechten plaats. Daarbij vielen zeven doden.