India test succesvol raket die vijandige onderzeeërs tot 643 kilometer ver kan raken

07 oktober 2020

Bron: CNN 0 India heeft met succes een langeafstandsraket - gewapend met een torpedo - getest die in theorie vijandige onderzeeërs tot 643 kilometer ver kan treffen. Geen enkel ander land komt daarmee ook maar in de buurt van het bereik van de Indiase raket. “Een mijlpaal in de strijd tegen onderzeeërs”, klinkt het bij de Indiasautoriteiten.

De SMART-raket (Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo) werd gisteren gelanceerd vanop Wheeler Island, een eiland voor de kust van de Indiase staat Odisha. Het ministerie van Defensie is opgetogen over de succesvolle lancering. “Alle doelstellingen van de missie zijn perfect bereikt. Zowel het bereik, maximale hoogte als de vrijlating van de torpedo zijn zonder problemen verlopen", luidt het in een officiële mededeling.

Het gebruik van deze supersonische raket zorgt voor een ongezien bereik van de torpedo, tot ver buiten eerdere parameters. Volgens de rapporten kan de raket, in theorie, vijandige onderzeeërs tot liefst 643 kilometer ver treffen, tegen drie keer de snelheid van het geluid. Geen enkel land komt ook maar in de buurt van dat bereik. Landen als Rusland, de VS en Japan hebben wel raketten die een lichte torpedo kunnen dragen, maar geen van hen haalt de afstand die de Indiase raket kan afleggen. “Dit is een mijlpaal in de strijd tegen onderzeeërs”, klinkt het daarom nog bij de Indiase autoriteiten.

Oude rivaliteit

India heeft zich de laatste jaren steeds steviger toegelegd op oorlogsvoering tegen onderzeeërs. Het schafte onder meer de meest moderne Boeing verkenningsvliegtuigen en Seahawk-helikopters aan. Die vliegtuigen zouden dan vijandige onderzeeërs kunnen detecteren die ver buiten het vaarwater van Indiase oorlogsschepen actief zijn. Dankzij het SMART-systeem kunnen de vliegtuigen gerichte informatie terugsturen naar hun schepen.

India hoopt zo beter gewapend te zijn tegen onderzeeërs, zeker nu China haar onderzeese vloot uitbreidt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Peking vandaag een 60-tal onderzeeërs gebouwd en stuurt het deze vloot steeds verder van de Chinese kust af. De decennia oude rivaliteit tussen India en China laaide de afgelopen maanden weer op na een dodelijk gevecht tussen beide troepen langs hun grens in de Himalaya.

