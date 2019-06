India start zoektocht naar acht vermiste alpinisten op Himalayaberg AW

01 juni 2019

21u55

Bron: Belga 0 De Indiase reddingsdiensten voeren een zoekactie uit naar acht alpinisten die vermist zijn geraakt op de Nanda Devi, de op een na hoogste berg in India. Dat deelt de lokale overheid mee.

Op de oostelijke flank van de 7.826 meter hoge berg is een team van vier Britten, twee Amerikanen, een Australiër en een Indiër vermist geraakt. De acht waren op 13 mei in Munsiyari aan de beklimming begonnen. Ze zouden op 26 mei moeten terugkeren naar hun basiskamp, maar hebben nog altijd geen teken van leven gegeven.



"We hebben reddingsdiensten gemobiliseerd om hen te lokaliseren, maar het slechte weer vertraagt de acties", zegt Vijay Kumar Jogdande, een magistraat van Pithoragarh, het district waarin de Nanda Devi legt. De hevige sneeuw- en regenval maakt het bovendien ook lastig om luchtoperaties uit te voeren.