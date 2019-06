India's eerste openlijk homoseksuele atlete uitgespuwd door eigen familie: “Het is vernederend voor ons” ses

05 juni 2019

14u43

Bron: The Guardian, Times of India, Reuters 0 Dutee Chand, de snelste sprintster van het land, vertelde vorige maand aan The Indian Express dat ze een relatie heeft met een vrouw uit haar dorp. Voor die coming-out kon ze op veel lof rekenen, maar haar familie en de inwoners uit haar eigen dorp reageren vol afschuw. “Hoe moeten wij onze familie en onze gemeenschap onder ogen komen?”

Het was ergens in 2013 dat Gopalpur, een klein arm dorp met slechts 600 inwoners in het oosten van het land, op de kaart werd gezet. Dutee Chand, geboren in een arme familie van wevers, haalde brons tijdens de Aziatische kampioenschappen en de finale tijdens de World Youth Championships. Dutee kwam binnen met een knal, en wat voor een. Na een eeuwigheid in de anonimiteit, had het dorp nu een echte ster in haar midden.

Van ster naar paria

Toen Dutee vorige maand bekend maakte dat ze een relatie met een vrouw heeft, werd de ster van het dorp de paria. “Wat ze aan het doen is, is immoreel en onethisch. Ze heeft de reputatie van ons dorp kapot gemaakt. Ik kan het niet geloven, mijn eigen dochter”, vertelt haar moeder aan The Indian Express. Ook een dorpsgenoot spreekt zijn aversie uit in de krant. “Een huwelijk kan enkel tussen man en vrouw. Ze had het nooit aan de hele wereld moeten vertellen, ze had het gewoon bij lopen moeten houden.”

Maar Dutee wordt ook geprezen voor haar moed om uit de kast te komen. Velen noemden het een keerpunt voor de Indiase maatschappij die nauwelijks homoseksuele beroemdheden telt. Op Twitter stromen de steunbetuigingen binnen.

Despite her village reaction so admire #DuteeChand for her openness and leadership being first openly gay athlete in #India #Pride #Courage #Strength #Power #Woman #Amazing https://t.co/Gyfqa4qYXC Gavin Reid(@ GavinAReid) link

Extremistische Hindu’s

Dutee vond naar eigen zeggen de kracht door het opheffen van de koloniale wet die homoseksualiteit strafbaar stelt vorig jaar. “I believe everyone should have the freedom to be with whoever they decide.”

Ondanks de conservatieve attitude die langzaam versoepelt, blijven homoseksuele relaties taboe in India, en al zeker in de kleine dorpen. Veel mensen zijn bezorgd om haar veiligheid in het huidige klimaat, waarbij extremistische Hindu’s moslims of mensen met een andere geaardheid aanvallen. Een paar dagen geleden werd in dezelfde regio nog een jonge vrouw uit haar huis gesleurd, aan een boom vastgemaakt en vervolgens geslagen omdat ze een relatie had met een vrouw.