India overschrijdt kaap van vijf miljoen coronabesmettingen AW

16 september 2020

07u09

Bron: Belga 1 India is woensdag de kaap van vijf miljoen coronabesmettingen gepasseerd, zo heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid aangekondigd. Op elf dagen tijd kwamen er een miljoen gevallen bij in het land.

De officiële teller van het aantal Covid-19-gevallen in India staat nu op 5,02 miljoen. Daarmee is het wereldwijd het op een na zwaarst getroffen land, na de Verenigde Staten (meer dan 6,6 miljoen coronabesmettingen).



Er overleden in India ook al iets meer dan 80.000 mensen aan de gevolgen van het longvirus. Daarmee staat India op de derde plaats wereldwijd, na de VS (meer dan 195.000) en Brazilië (ruim 133.000).

Het daadwerkelijke aantal besmettingen en doden in India als gevolg van het coronavirus ligt hoogstwaarschijnlijk veel hoger dan de officiële getallen. De resultaten van een landelijk onderzoek naar de aanwezigheid van antistoffen in het bloed van Indiërs suggereerden dat rond mei al meer dan zes miljoen mensen waren besmet.

India voerde eind maart een strikte lockdown in, die leidde tot een van de heftigste gevallen van economische krimp onder de grootste economieën ter wereld. Het bruto binnenlands product nam in het tweede kwartaal af met 23,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De Aziatische Ontwikkelingsbank voorziet op jaarbasis een krimp van 9 procent.