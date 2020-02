India ontdekt gebied met 3000 ton gouderts ES

22 februari 2020

14u27

Bron: AD.nl 2 India heeft velden met meer dan 3000 ton gouderts ontdekt in een van de noordelijke staten. Het land is na China de grootste goudconsument ter wereld en delft zelf jaarlijks 2 tot 3 ton goud.

Het Zuid-Aziatische land leunt sterk op import om aan de jaarlijkse vraag naar goud te voldoen. Die bedroeg in de afgelopen tien jaar gemiddeld 843 ton per jaar. Het goud wordt voornamelijk gebruikt in sieraden. Voor veel Indiërs is gouden sieraden kopen een vorm van vermogensopbouw.

India importeerde vorig jaar voor meer dan 29 miljard euro aan goud, waarmee het na olie het belangrijkste importproduct is. De goudvelden werden ontdekt in de dichtbevolkte staat Uttar Pradesh. Die heeft nu milieuvergunningen nodig om het goud te kunnen winnen.

China is zowel de grootste goudproducent als de grootste goudconsument.