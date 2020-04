India laat stoute toeristen coronastrafregels schrijven

ANP

13 april 2020

Toeristen die zich in India niet aan de coronaregels houden, moeten strafregels schrijven. Zo kregen tien vakantiegangers de opdracht vijfhonderd keer een zin neer te pennen waarin ze spijt betuigen dat ze het uitgaansverbod overtraden. De groep was in de Noord-Indiase yogastad Rishikesh gaan wandelen zonder dringende reden.